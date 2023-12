Thuram a Inter TV: “Mi sento un giocatore dell’Inter, voglio aiutare. Non sarei qui senza…”

L'Inter non fa sconti e torna da Roma con tre punti fondamentali per il suo percorso in campionato. La capolista se ne va, cantano i tifosi nerazzurri che hanno sostenuto la squadra anche all'Olimpico. Marcus Thuram ha commentato ai microfoni di Inter TV la serata: "Sette gol in serie A, se mi sento sempre meglio nel ruolo di punta? Sì, mi sento un giocatore dell'Inter e voglio aiutare la squadra. Devo aiutare la squadra".