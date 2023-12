Barella a Inter TV: “Arnautovic? Dovevo fargli io l’assist. Risposta alla Juve? Devono…”

I nerazzurri conquistano tre punti fondamentali per la classifica, grazie ai gol di Bisseck e Barella. Ecco come Nicolò ha commentato la prestazione ai microfoni di Inter TV: "Arnautovic? Ha fatto un assist incredibile, non mi stupisco. Uno dei giocatori più forti spalle alle porte con cui io abbia giocato. Gli avevo parlato prima della partita e in teoria dovevo farlo io a lui. Siamo contenti, abbiamo bisogno di tutti e il campionato è lungo. Abbiamo bisogno di tutti, se vogliamo vincere.