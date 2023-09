Mkhitaryan a Inter TV: “Felicissimo, dimostrato di meritare questo derby. Lavoro duro per…”

L'Inter straccia il Milan in un derby che verrà a lungo ricordato. 5-1 è un risultato che dà un'idea piuttosto chiara di come si sia svolta la partita. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Mkhitaryan: "Io decisivo? Sono felice, felicissimo non solo perché abbiamo vinto. Per il gol, per l'assist. Grazie ai miei compagni. Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo dimostrato di meritare questo derby. Onestamente nel primo tempo a parte due gol segnati abbiamo avuto un po' di difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo capito che non potevamo mollare, che non dovevamo fare errori e che dovevamo giocare la nostra partita. Così abbiamo fatto il terzo, il quarto e il quinto gol".