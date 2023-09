Lautaro a Inter TV: “La sconfitta ci aveva lasciato male. Siamo un gruppo compatto, abbiamo…”

L'Inter rialza la testa dopo la sconfitta contro il Sassuolo e conquista tre punti importanti per la classifica. I nerazzurri hanno battuto la Salernitana grazie al poker firmato Lautaro Martinez . Queste le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "L'avversario era difficile, una squadra compatta che aveva bisogno di punti. E' stata dura. L'importante è che abbiamo vinto e che abbiamo giocato bene nel secondo tempo. Portiamo tre punti a casa, siamo contenti".

"La prossima volta cinquina? Lo spero. L'importante è che l'Inter deve vincere. La sconfitta ci ha lasciato male, come gruppo siamo forti e siamo tutti compatti. Ci aiutiamo uno con l'altro, lo abbiamo dimostrato. Mi porto a casa il pallone? Il primo pallone per mio figlio che è appena nato. Approccio diverso dalla partita con il Sassuolo? Il fisico conta, giocando tanto con i viaggi a volte il nostro gioco ci fa spendere energie. Normale che ci sia un calo fisico. Dobbiamo crescere in questo aspetto. Siamo una grande squadra e dobbiamo cercare di fare punti sempre", ha dichiarato Lautaro a Inter TV.