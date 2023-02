Onana a Inter TV: “Molto contento per Lukaku, abbiamo sofferto e meritato questa vittoria”

Prestazione molto positiva dei nerazzurri che battono il Porto in casa a San Siro. Ecco l'analisi di Andre Onana ai microfoni di Inter TV: "La cosa più importante era vincere. E' vero che potevamo fare più gol, ma abbiamo vinto ed è questa la cosa più importante per il gruppo."

"Questa è una vittoria di gruppo, abbiamo lavorato tanto insieme. L'abbiamo meritata, abbiamo sofferto insieme ma siamo riusciti a portarla a casa. La mia doppia parata? Non guardo le mie parate, imparo dai miei errori. Sono molto contento per Lukaku, entrato alla grande, ci ha dato una grandissima mano oggi. Anche prima della partita i tifosi sono stati al nostro fianco, siamo molto contenti di aver vinto anche per loro", ha concluso il portiere nerazzurro.