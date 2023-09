Lautaro a Inter TV: “L’importante è non aver perso, dobbiamo migliorare tanto a livello…”

Non è stata una partita memorabile quella che l'Inter ha giocato contro la Real Sociedad. La prima in Champions League si conclude con un pareggio per i nerazzurri. Lautaro Martinez ha commentato il match ai microfoni di Inter TV: "Reazione? Siamo cresciuti molto nell'ultimo tempo. A livello tattico e di palleggio dobbiamo migliorare tanto: l'importante è che non abbiamo perso ma c'è tanto su cui lavorare".