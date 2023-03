Spezia-Inter, Mkhitaryan a Inter TV: “Sono qui per vincere qualcosa, non importa se devo…”

L' Inter affronta lo Spezia in trasferta, con una leggenda negativa da sfatare. I nerazzurri, infatti, hanno mostrato in questa stagione un trend negativo lontano da San Siro . Ha parlato prima del fischio d'inizio ai microfoni di Inter TV Mkhitaryan : "Tutte le partire che giochiamo sono molto difficili. Siamo pronti, abbiamo analizzato e preparato bene la partita. Siamo venuti qui per vincere e per fare i tre punti".

"Spezia? Hanno giocatori di qualità, è una squadra forte: hanno cambiato l'allenatore e giocano in un altro modo. Abbiamo preparato in allenamento come giocheranno, siamo pronti. Soprattutto dobbiamo giocare la nostra partita e vincerla. Io l'uomo dell'equilibrio? E' tanto che non faccio un assist, ma la cosa più importante è aiutare i miei compagni. Sono qui per vincere le partite, qui per vincere qualcosa. Non importa dove devo giocare se più avanti o più indietro, l'importante è vincere", ha concluso il giocatore nerazzurro.