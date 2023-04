D’Ambrosio a Inter TV: “Segnale? Lo abbiamo dato. All’inizio di ogni partita ci diciamo…”

L'Inter ritrova la vittoria in campionato a Empoli, riscattando il risultato dell'andata. Ottime notizie anche sul fronte attaccanti: in gol Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Le parole di Danilo D'Ambrosio ai microfoni di Inter TV: "Segnale? Lo abbiamo dato, con i tre punti all'Inter. Doppietta di Romelu, gol di Lauti e prestazione ottima Erano diverse partite che non riuscivamo a fare punti importanti. Oggi ci siamo riusciti. Senso del gruppo? Ce lo diciamo a inizio di ogni partita, di giocare da squadra e pensare al noi e non all'io. Quando riusciamo a farlo otteniamo risultati importanti. A fine partita sono andato da Samir, de Vrij e Acerbi per complimentarmi: non abbiamo preso gol. Vincere è importante, ma anche farlo non prendendo gol".

"Umiltà? Lo spirito giusto serve anche se ti chiami Inter: fai fatica se pensi di averla già vinta prima di giocarla. Siamo contenti di aver fatto una partita del genere. Sapevamo che era fondamentale. Nel primo tempo si chiudevano molto bene, nel secondo abbiamo dominato. Abbiamo meritato la vittoria. Secondo me non è una stagione negativa: abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in semifinale di Coppa Italia poi Champions. Siamo in un momento decisivo della stagione, dove conta risparmiare ogni tipo di energia. Energie che tramuteremo in energie positive. Dobbiamo compattarci ancora di più. Le azioni da gol non sono mai mancate, se non prendi gol non perdi la partita. Tengo a dire che gli attaccanti anche se non hanno fatto gol sono stati fondamentali per noi", ha concluso il giocatore nerazzurro.