Bisseck a Inter TV: “Tifo così caldo? Non me lo aspettavo, sono sorpreso. La squadra…”

"Se mi aspettavo un tifo così caldo? No, non me lo aspettavo. Non avevo mai giocato in un campionato con stadi così grandi. Sono molto sorpreso. Soddisfatto del lavoro che ho fatto per contenere Banda? Non ero soltanto io contro di lui, c'è stato un lavoro di squadra. Abbiamo fatto tutti un grandissimo lavoro non soltanto io", ha concluso Bisseck.