Lautaro a Inter TV: “Gol di Gatti? Ho lasciato in pace il mister. Il segreto di questa Inter…”

La prestazione dell'Inter contro l'Udinese è stata una prestazione spettacolare. Tantissimo gioco macinato e di pregevole fattura. Lo ha rimarcato anche Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Il mio gol simbolo di questa Inter ? Grazie per i complimenti. Sicuramente quest'anno stiamo lavorando per recuperare tanti palloni nell'area avversaria. Si vede in tante partite. Se non segni crei occasioni da gol. Giocare più nella loro area ti dà più opportunità di segnare".

"Sono orgoglioso della mia squadra, faccio i complimenti ai miei compagni. Il segreto? Lavorare tutti insieme, non pensare ai singoli. L'io dobbiamo lasciarlo dietro e questo è importante per proseguire qualcosa di importante, il lavoro insieme al mister. Mio momento d'oro? Sicuramente, sto bene anche fisicamente, Mi trovo bene con tutti i compagni. Non volevo uscire senza aver fatto gol. L'Inter deve vincere, lo abbiamo fatto un'altra volta e siamo in testa alla classifica. Lo volevamo. Telefonata al mister al gol di Gatti? L'ho lasciato stare non l'ho chiamato. Ho solo pensato a cosa stesse facendo", ha concluso Lautaro.