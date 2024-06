Gianni Vivabene, allenatore dell'Inter U13, ha espresso tutta la sua gioia e la sua soddisfazione per la conquista dello scudetto di categoria: "Tutto merito dei ragazzi e di un gruppo davvero fantastico. Sono immensamente felice per loro. Nell'arco della stagione abbiamo fatto un bel lavoro sul collettivo e, per me, ci sono ancora grandi margini di miglioramento a livello individuale. Sono 23 anni che ho il piacere di far parte del settore giovanile nerazzurro e, tanto per fare un nome, ho avuto tra i miei allievi anche il fresco campione d'Italia Federico Dimarco".