Rotazioni per i nerazzurri nel posticipo di San Siro: tornano Akanji e Stones in difesa, Carlos Augusto confermato al posto di Dimarco
Inter cambia tutto: rinnovi ok ma alzando i bonus! Cosa succede con Dimarco
Dopo la sconfitta nella prima giornata della League Phase di Champions League a Madrid contro il Real, l’Inter di Cristian Chivu si rituffa sul campionato.
I nerazzurri ospitano domani sera l’Udinese a San Siro, nel match delle 20:45, gara che chiude la quarta giornata di Serie A.
Dopo le fatiche del Bernabeu, il tecnico nerazzurro è pronto a cambiare qualcosa nella formazione che partirà dall’inizio, con diverse rotazioni, come rivela Sky Sport.
Pio Esposito torna dal 1’
Tra le novità più importanti c’è quella che riguarda l’attacco. Accanto a Lautaro Martinez dovrebbe esserci Pio Esposito.
Per l’attaccante nerazzurro classe 2005 si tratta di una nuova occasione importante, con Chivu pronto a concedergli una maglia da titolare e dargli nuovamente fiducia.
Due esclusioni eccellenti
Pio Esposito prenderà il posto di Marcus Thuram, che si accomoderà - almeno inizialmente - in panchina.
Quella del francese potrebbe non essere l’unica esclusione eccellente: a centrocampo Chivu è intenzionato ad affidare la regia a Piotr Zielinski, con Hakan Calhanoglu in panchina.
Accanto al polacco giocheranno Barella e Jones, con l’inglese in ballottaggio con Sucic per una maglia da titolare.
Le fasce e Dimarco
Sulle corsie esterne dell’Inter dovrebbero agire ancora Diouf e Carlos Augusto, entrambi verso la conferma dopo Madrid.
Dimarco è reduce, infatti, dal problema al ginocchio accusato nella sfida contro il Napoli e non dovrebbe essere rischiato.
La difesa
Novità anche in difesa: Chivu è pronto a rilanciare Manuel Akanji e John Stones accanto a Bastoni nel terzetto a protezione di Josep Martinez.
Le scelte dell’Udinese
Rispetto alla sconfitta contro la Lazio, l’Udinese di Runjaic perde Solet in difesa e Piotrowski a centrocampo.
Ebosse si scalda ed è pronto a prendere il posto del francese in difesa, mentre Miller farà coppia con Kalstrom in mezzo al campo.
Conferme in attacco con Davis supportato da Ekkelenkamp e Unai Gomez.
Inter-Udinese, le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic
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