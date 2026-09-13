"Ho un gioiello tra le mani". Così Fabio Pisacane a Sky Sport ha parlato di Alessandro Romano, monitorato con grande attenzione dall'Inter come riportato da fcinter1908.it. Ieri un'altra prestazione positiva per il giocatore nella prestigiosa vittoria per 2-1 del Cagliari contro l'Atalanta.

Tutto su Alessandro Romano

Centrocampista, Romano è unche si sta mettendo in vetrina in queste prime giornate ed è uno dei giocatori monitorati dal ct Mancini per la Nazionale. Sempre titolare finora in campionato, ha segnato già il primo gol al Parma. Cresciuto in una famiglia interamente dedita al calcio,. Da subito ha dimostrato una maturità e una visione tattica superiori alla media. Un osservatore lo aveva seguito proprio durante la partita tra Italia-Svizzera under 16 e lo ha. Dopo qualche mese e un paio di video call, a 16 anni, Romano era a Trigoria. Con quel cognome d’altronde era difficile sbagliare. Inizialmente nella formazione Under 17, con cui colleziona 23 presenze, due gol e quattro assist. Il percorso prosegue con una crescita costante che lo vede dividersi tra l’Under 18 e la Primavera: nella stagione precedente (2024/2025) vive la sua migliore annata a livello realizzativo nel torneo Under 20, mettendo a referto ben 6 gol e 7 assist.

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Idolo, ruolo e non solo

Rimasto nella Capitale, continua a trascinare la Primavera nella prima parte della stagione 2025/2026 (13 presenze, 3 reti e 2 assist) e. Ma a dare una vera chance ad Alessandro è Gian Piero Gasperini che lo ha impiegato nel finale di partita di Lecce e contro il Sassuolo all’Olimpico. Un totale di 6 minuti abbondanti. Un sogno che si avvera, ma c’è bisogna di trovare più spazio per iniziare a fare sul serio. Nel gennaio 2026 lo Spezia lo rileva in prestito secco: nel campionato di Serie B Romano - che ama la musica di Tony Effe e Sfera Ebbasta - si impone subito come titolare inamovibile, collezionando 18 presenze e un assist prima sotto la guida di Roberto Donadoni e poi con Luca D’Angelo. La Roma lo riporta a casa, ma sa che in giallorosso avrebbe faticato a trovare spazio. Inoltre essendo un prodotto del vivaio la sua cessione avrebbe generato una buona plusvalenza, sempre utile in tempi di Fair Play Finanziario. E le offerte in estate non sono mancate col Cagliari che l’ha spuntata al fotofinish sul Palermo.

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Quanto è costato al Cagliari

Romano in estate è arrivato appunto al Cagliari:; un profilo giovane che si affacciava per la prima volta in Serie A per un'operazione simile a quella che l'anno scorso aveva portato in Sardegna Marco Palestra, ma con una grande differenza: il diritto di riscatto appunto.