Si chiuderà con una sfida internazionale la pre-season dell'Inter: sabato 15 agosto alle 19:30 i Campioni d'Italia affronteranno in amichevole il Real Betis allo Stadio San Nicola di Bari.

Getty Images

Il test contro gli uomini allenati da Manuel Pellegrini sarà l'ultimo dell'estate dell'Inter a una settimana esatta dall'inizio della Serie A 2026/27, che vedrà i nerazzurri esordire a San Siro contro il Monza sabato 22 agosto alle ore 18:30.

Getty Images

Nerazzurri e biancoverdi, che non si sono mai affrontati in gare ufficiali, tornano a sfidarsi in amichevole quasi quattro anni dopo l'ultima volta: le due squadre erano scese in campo allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia il 17 dicembre 2022, durante la pausa per i Mondiali in Qatar. In quell'occasione la gara terminò 1-1, con Darmian a pareggiare l'iniziale vantaggio di Juanmi.