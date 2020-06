Inter, Vecino non forza i tempi: salta le prossime 2-3 gare. Su Sensi c’è una speranza

In casa Inter è emergenza centrocampo: l’infortunio di Brozovic si è aggiunto ai forfait di Vecino e Sensi. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni dei nerazzurri: “A fine maggio vi avevamo parlato del fastidio al menisco di Vecino che ha scelto la terapia conservativa e dunque di non operarsi al ginocchio. L’uruguaiano ancora non forza e il suo recupero per le prossime 2-3 gare appare improbabile. Sensi, invece, è… da Oscar della sfortuna visto che è già al quinto stop stagionale, proprio lui che con la sua classe avrebbe potuto essere fondamentale per alternarsi con Eriksen. L’Inter spera che possa essere un elemento chiave per il finale e continua a puntare su di lui in ottica futuro“.