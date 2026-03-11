"Ho visto la partita, mi è dispiaciuto da morire perché mi sono immedesimato in lui parlando da portiere. Di solito non sono d'accordo con la scelta di sostituire un portiere dopo pochi minuti, ma ieri Tudor ha fatto bene e lo dico un po' a malincuore. Però se io fossi Tudor, darei una nuova opportunità in Premier League a questo portiere, partendo già da domenica"