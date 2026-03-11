Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Pagliuca ha commentato quanto accaduto in Atletico Madrid-Tottenham, ossia la sostituzione del portiere degli Spurs Kinsky dopo i due errori gravi nei primi minuti del match:
Inter su Vicario, Pagliuca: "Quest'anno non sta facendo bene. Evidentemente…"
"Ho visto la partita, mi è dispiaciuto da morire perché mi sono immedesimato in lui parlando da portiere. Di solito non sono d'accordo con la scelta di sostituire un portiere dopo pochi minuti, ma ieri Tudor ha fatto bene e lo dico un po' a malincuore. Però se io fossi Tudor, darei una nuova opportunità in Premier League a questo portiere, partendo già da domenica"
"Vicario? In questa stagione non sta facendo bene, bisogna essere sinceri. Negli anni scorsi è stato determinante, quest'anno è incappato in qualche errore di troppo ed evidentemente non dà più quella sicurezza che dava invece prima. Ecco perché forse Tudor ha provato con Kinsky ieri"
