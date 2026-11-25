Nella quinta giornata della fase campionato di Champions, l'Inter sfida lo Stoccarda a San Siro. I nerazzurri sono a caccia della terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea e regalarsi una piccola chance di accedere direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.

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"Nella stagione scorsa sono bastati nove punti, a Bodo e Benfica, per entrare nei playoff, ma soltanto perché avevano una miglior differenza reti rispetto ad altre tre squadre a quota nove, l’Olympique Marsiglia, il Pafos e l’Union SG. Nel 2024-25, gli spareggi erano stati acciuffati con 11 punti da Manchester City, Sporting e Bruges. La Dinamo Zagabria, a 11 come le tre di cui sopra, venne eliminata per il peggior saldo reti. Oggi l’Inter ha sei punti: se batterà lo Stoccarda salirà a nove e di fatto blinderà i playoff perché all’ultima giornata, il 27 gennaio, godrà della possibilità di un match point facile, contro lo Slovan a Bratislava", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Dodici punti le garantirebbero l’ingresso nelle prime 24 . E poi, se battesse i tedeschi, l’Inter potrebbe affrontare con una sana leggerezza le due partite successive, più complicate, contro Borussia Dortmund e Liverpool. Allo stato attuale, la qualificazione diretta sembra una missione impossibile. Per centrarla, di punti ne occorrono 16, quanti ne sono serviti nelle due edizioni precedenti per prendersi l’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere agli ottavi senza il filtro degli spareggi tra la 9ª e la 24ª classificata. Tre successi e un pari nelle prossime quattro: tanto dovrà ottenere l’Inter per trasformare l’utopia in realtà".

(Gazzetta dello Sport)