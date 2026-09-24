Lautaro Martinez, Andy Diouf e Curtis Jones. Sono i tre volti dell'Inter di Cristian Chivu in questo scorcio di stagione. Il capitano nerazzurro rappresenta la certezza, il francese la sorpresa, mentre il centrocampista inglese deve ancora mettersi in luce.

LA CERTEZZA

i diceva che non segnasse negli scontri diretti: capocannoniere del torneo, ma grazie ai centri con le cosiddette medio-piccole. Un po’ come l’Inter campione d’Italia... Beh, stavolta ha cominciato con una doppietta decisiva per la rimonta sul Napoli, sulla carta rivale principale per lo scudetto, e un’altra, sempre in rimonta, alla Roma, appaiata in vetta alla classica. Il Toro è sempre lui: leader, capitano e trascinatore",

sottolinea il Corriere dello Sport.

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SORPRESA

"Chi ha stupito, invece, è stato Diouf. Che ha cominciato l’annata sull’onda di un’estate in vetrina. Chivu ha insistito nel piazzarlo sulla fascia destra e lui ha continuato a rispondere positivamente. Favorito anche dal ritardo di Spence, si è preso una maglia da titolare. Anche in sfide, sulla carta, assai complicate e che avrebbero dovuto mandare in crisi la sua applicazione difensiva ancora imperfetta. Insomma, la “pazza idea” di Chivu si può considerare realtà. Si è convinto anche Zidane, che l’ha subito convocato per l’inizio della sua avventura da ct della Francia".

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PAZIENZA

"Occorre ancora attendere, invece, per vedere il miglior Jones. È stato il più desiderato da Chivu nella lunga estate di mercato. Ma è stato anche l’ultimo ad arrivare. Normale che abbia bisogno di tempo per inserirsi in un impianto di gioco ormai consolidato, in particolare a centrocampo. Intendiamoci, qualcosa ha già fatto vedere, come contro il Napoli, quando è diventato uno dei fattori della rimonta. Ha anche steccato, però. La fiducia nei suoi confronti è intatta, ma sarà importante far fruttare questa sosta, visto che non è stato convocato dall’Inghilterra. Si può già dare per (quasi) scontato che partirà dall’inizio, alla ripresa, contro il Parma. A quel punto, toccherà a lui dare le risposte giuste".

(Corriere dello Sport)