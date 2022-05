Inter Women, le convocate di Guarino per il derby contro il Milan

Il tecnico nerazzurro ha diramato la lista delle convocate per il derby di domani, penultima giornata di campionato

Le nerazzurre scendono in campo domani contro il Milan per la penultima giornata del Campionato di Serie A Tim Vision. Fischio d'inizio alle 14:30 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Per il derby di Milano coach Guarino ha convocato le seguenti calciatrici: