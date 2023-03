Inter, Zhang alla Pinetina per un colloquio con Inzaghi: “Segnale forte allo spogliatoio”

Cancellare Bologna e ripartire. È questa la parola d'ordine ad Appiano Gentile, in casa Inter. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, ieri il presidente Steven Zhang era nel centro sportivo nerazzurro per mettere il punto definitivo a il punto definitivo a una delle settimane più delicate dell’era di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

L'obiettivo resta la qualificazione in Champions League, ma anche l'accesso ai quarti in questa stagione.

Zhang ha pranzato con la squadra e poi ha parlato a lungo con Inzaghi. Il presidente ha deciso di seguire di persona l’allenamento come messaggio per ribadire con i fatti la sua vicinanza al gruppo, come accaduto già altre volte in passato, sia in momenti di euforia che in attimi di difficoltà.