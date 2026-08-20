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Nelle scorse ore, il Corriere della Sera ha parlato dell'interesse di alcuni investitori nei confronti dell'Inter, pronti a investire in una quota di minoranza del club nerazzurro. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla posizione del fondo Oaktree, proprietario della società, che non sembra avere intenzione di vendere:

"Come rivelato oggi dal Corriere della Sera, nelle ultime settimane attorno alla società si sono quindi mossi fondi di investimento, italiani e stranieri: si tratta di semplici manifestazioni di interesse che il proprietario americano sta semplicemente valutando e che solo più avanti potrebbero portare a dialoghi più approfonditi. Insomma, non siamo ancora davanti a una trattativa e qualsiasi processo è lontano dall’essere alle battute decisive, ma Oaktree ragiona comunque secondo logiche finanziarie".

"Anche se l’eventuale operazione darebbe per la prima volta un prezzo concreto all’Inter dell’era Oaktree, non ci sono minimi segnali di vendita da parte del fondo proprietario. Anzi, il progetto portato avanti finora continua: rafforzamento dei conti, sostenibilità della gestione, ringiovanimento della squadra e soprattutto il dossier del nuovo stadio, destinato ad aumentare sensibilmente il valore di tutto il brand. L’ingresso di un socio permetterebbe, però, al fondo americano di monetizzare una parte della crescita ottenuta senza perdere il controllo. Per questo, la partita va osservata soprattutto in prospettiva: Oaktree, che non commenta questi rumors, ascolta, valuta e non ha certo necessità di accelerare".

(Fonte: gazzetta.it)