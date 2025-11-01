FC Inter 1908
ultimora

Al Hilal, Koulibaly espulso dopo l’OFR: furiosa la reazione di Inzaghi, il video

Il tecnico dell'Al Hilal ha infatti reagito in maniera furiosa dopo un cartellino rosso al suo difensore Kalidou Koulibaly
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Simone Inzaghi torna in versione "demone": il tecnico dell'Al Hilal ha infatti reagito in maniera furiosa dopo un cartellino rosso al suo difensore Kalidou Koulibaly dopo un'on field review al VAR nella gara vinta 1-0 contro l'Al Shabab.

L'ex Napoli, dopo un recupero palla nella sua area, si lancia in avanti e viene servito dal compagno: si presenta a tu per tu con il portiere ma nell'allungarsi troppo la palla lo travolge. L'arbitro, dopo averlo ammonito, viene richiamato al VAR e lo espelle dopo la revisione: e il tecnico ex Inter reagisce in modo furioso in panchina.

