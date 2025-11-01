Simone Inzaghi torna in versione "demone": il tecnico dell'Al Hilal ha infatti reagito in maniera furiosa dopo un cartellino rosso al suo difensore Kalidou Koulibaly dopo un'on field review al VAR nella gara vinta 1-0 contro l'Al Shabab.
L'ex Napoli, dopo un recupero palla nella sua area, si lancia in avanti e viene servito dal compagno: si presenta a tu per tu con il portiere ma nell'allungarsi troppo la palla lo travolge. L'arbitro, dopo averlo ammonito, viene richiamato al VAR e lo espelle dopo la revisione: e il tecnico ex Inter reagisce in modo furioso in panchina.
