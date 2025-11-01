FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Vieira non è più l’allenatore del Genoa: il comunicato del club

ultimora

UFFICIALE – Vieira non è più l’allenatore del Genoa: il comunicato del club

UFFICIALE – Vieira non è più l’allenatore del Genoa: il comunicato del club - immagine 1
Ora è ufficiale: Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa. Ecco il comunicato del club rossoblu con cui viene annunciato il tutto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ora è ufficiale: Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa. Ecco il comunicato del club rossoblu con cui viene annunciato il tutto: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

UFFICIALE – Vieira non è più l’allenatore del Genoa: il comunicato del club- immagine 2
Getty Images

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".

Leggi anche
Palmeri: “Cravatta su Pio in Inter-Fiorentina l’han vista tutti! Non c’è...
Palmeri: “Napoli-Inter surreale! Mariani non è un fesso, non era sereno e vi svelo il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA