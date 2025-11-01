Ora è ufficiale: Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa. Ecco il comunicato del club rossoblu con cui viene annunciato il tutto

Ora è ufficiale: Patrick Vieira non è più l'allenatore del Genoa. Ecco il comunicato del club rossoblu con cui viene annunciato il tutto: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".