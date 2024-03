L'Inter, vincendo il recupero contro l'Atalanta, ha portato a 12 i punti di vantaggio sulla Juventus, prima inseguitrice dei nerazzurri. Simone Inzaghi, tuttavia, non ha alcuna intenzione di allentare la guardia, e chiede un altro sforzo ai suoi. Così scrive il Corriere dello Sport: "Da parte dell'Inter non c'è alcuna intenzione di rallentare. La serie di 11 successi consecutivi in tutto il 2024 ha mandato in fibrillazione l'ambiente e lunedì a Milano arriverà il Genoa, l'ultima squadra in ordine cronologico in grado di fermare la capolista: era il match d'andata del 29 dicembre scorso e sembra una vita fa.