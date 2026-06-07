Dopo l'addio di Gennaro Gattuso , la Nazionale italiana è stata affidata temporaneamente a Silvio Baldini . Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni confermerebbe il tecnico alla guida della nazionale maggiore anche col nuovo presidente federale.

"Confermerei Baldini a prescindere: è un genio maledetto, un guru stimato anche da Conte e Spalletti che lancia i giovani e fa un calcio diverso. Se contassero solo i meriti, resterebbe. Ma presumo che il nuovo presidente federale cercherà la normalità".