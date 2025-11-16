FC Inter 1908
La Russa: “Gattuso? Lo inviterò a pranzo in Senato. E stasera sarò a San Siro per…”

"Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi “hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza”, dice La Russa
Matteo Pifferi Redattore 

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il botta e risposta tra Ignazio La Russa e Gennaro Gattuso.

Il CT ha voluto porre all'attenzione generale i fischi, a suo giudizio non giusti, nei confronti della squadra e dei dirigenti federali mentre La Russa è andato contro Gattuso, dichiarando che i fischi vadano accettati.

Sempre il presidente del Senato ha provato a smorzare i toni con un post sul suo profilo Facebook:

"Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso ad invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi “hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza” e intendo né fisica né verbale.

Io l’incontro l’ho visto all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso (nemmeno dalle dichiarazioni post partita) quello che solo ora il ct denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente.

Sono comunque contento se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita. Dopo la gara con la Norvegia, se Gattuso vorrà, lo inviterò a pranzo in Senato, magari insieme a Walter Zenga, tirato in ballo (non dal CT ) senza motivo".

