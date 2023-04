Italia U16, i convocati per il Torneo di Sviluppo UEFA: 2 i calciatori dell’Inter

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Daniele Zoratto, tutti classe 2007 ad eccezione del 2008 Francesco Camarda (Milan), in vista del Torneo di Sviluppo UEFA in programma dal 4 al 9 maggio in Portogallo. L'Italia farà il suo esordio nella manifestazione giovedì 4 maggio (ore 12 italiane) contro la Svezia, sabato 6 maggio (ore 16 italiane) affronterà il Belgio per poi vedersela martedì 9 maggio (ore 18 italiane) con i padroni di casa del Portogallo.