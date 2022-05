Italia U17, i convocati per il ritiro pre Europeo: 3 i calciatori dell’Inter

Il ct Corradi sceglierà i 20 ragazzi che parteciperanno alla manifestazione che si terrà in Israele: raduno dal 10 al 12 maggio

Ultimo raduno della Nazionale Under 17 al CPO dell’Acquacetosa (Roma) prima della partenza per Israele dove, dal 18 maggio al primo giugno, si giocherà il Campionato Europeo di categoria. Ventitré i giocatori convocati da Bernardo Corradi, gran parte dei quali, poco più di 10 giorni fa, ha superato la seconda fase di qualificazione che si è disputata in provincia di Siena. Due le novità tra gli Azzurrini: Manuel Giuseppe Pisano e Alessandro Vinciguerra, due attaccanti rispettivamente della Juventus e del Cagliari.