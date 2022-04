Italia U17, buona la prima: battuta 1-0 la Polonia, protagonista Di Maggio

Il centrocampista dell'Inter, in campo dal primo minuto, ha colpito una traversa, risultando uno fra i migliori

Comincia con una vittoria il cammino dell'Italia Under 17 nella fase Elite, ultimo step verso l'Europeo di categoria. Gli Azzurrini del ct Bernardo Corradi hanno battuto 1-0 i pari età della Polonia grazie a un'autorete. Buona la prova di Luca Di Maggio, centrocampista dell'Inter, schierato titolare e in campo per 75 minuti: per lui anche una traversa colpita e tante giocate di qualità. Nel finale spazio anche per Quieto, l'altro nerazzurro convocato.