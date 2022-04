Italia U17, ultimo raduno prima della fase elite: presenti 3 calciatori dell’Inter

La lista del ct Corradi: convocati 26 ragazzi, che si alleneranno a Coverciano fino al 15 aprile. Il 18 le scelte definitive

Ultimo raduno per la Nazionale Under 17 prima della seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria. Ventisei i giocatori convocati da Bernardo Corradi, che da domani fino a venerdì 15 aprile si ritroveranno a Coverciano per mettere a punto le ultime cose prima di affrontare, a partire dal 20 aprile, la prima partita della fase élite. Nel gruppo dei ragazzi, due le novità: si tratta di due attaccanti, Mohamed Anas Haj del Parma e Giulio Misitano della Roma, entrambi alla prima convocazione.