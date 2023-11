Italia U18, pareggio per 2-2 contro la Romania: a segno l’interista Spinaccè

LA PARTITA. Rispetto alla prima amichevole rivoluzione la squadra Franceschini, che ne cambia 11 su 11 schierando Carfora alle spalle del tandem offensivo formato da Ravaglioli e De Pieri in un 4-3-1-2 con capitan Riccio in regia e Plaia e Bonanomi mezzali. Davanti a Mascardi la coppia centrale è composta da Plaia e Bassino, sugli esterni agiscono Ventre e Simonetto. In un primo tempo povero di emozioni è l’Italia a rendersi più pericolosa: al 20’ la conclusione sul primo palo di Ravaglioli viene respinta da Monteanu, che si ripete più tardi sul tiro scoccato dal limite dell’area da Riccio.

Sono due neoentrati a portare in vantaggio gli Azzurrini a inizio ripresa: Fini si presenta davanti al portiere, che lo ferma in uscita, sulla ribattuta si avventa Spinaccé che deposita in rete il pallone dell’1-0. Al 60’ arriva il pareggio dei padroni di casa, con Szimionas che risolve una mischia su azione d’angolo, ma dieci minuti più tardi l’Italia si riporta avanti con Bonanomi, che insacca da pochi metri su assist di Fini, il migliore dei suoi. Sembra fatta, ma all’87’ è Tarba a regalare alla Romania il gol che vale il definitivo 2-2.

(figc.it)

