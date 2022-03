Italia Under 19, nuovo stage per Europeo: 3 i calciatori dell’Inter convocati

Il ct Carmine Nunziata ha diramato una lista di 20 ragazzi che si raduneranno la sera di domenica 13 a Novarello

Con uno stage di due giorni, la Nazionale Under 19 riprende la preparazione in vista della Fase Elite del campionato europeo di categoria in programma dal 23 al 29 marzo in Finlandia. L'Italia è stata inserita nel gruppo 5 ed avrà come avversarie il Belgio, la Finlandia e la Germania.