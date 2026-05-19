Hanno vinto insieme nel 2010 e quando è arrivato sulla panchina nerazzurra si è portato dietro un pezzetto di tutti loro: a Chivu d'Italia, su Sky, sono arrivati i messaggi degli ex compagni del mister

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 22:32)

Nel corso dello speciale di Skysport dedicato a Cristian Chivu, "Chivu d'Italia", sono stati mandati in onda anche i video-messaggi degli ex compagni all'Inter dell'allenatore nerazzurro. Sono arrivate così le parole di tanti ex interisti e protagonisti, come lui, del Triplete del 2010.

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A partire da Julio Cesar, ex portiere che ha acchiappato tutti i sogni nerazzurri in quell'anno speciale. «Sono contento per te, fratellone. Sei un grande, un grandissimo amico. Meriti tutto quello che sta accadendo a te e a tutta l'Inter. Sei veramente un ragazzo, incredibile», ha detto il brasiliano.

È arrivato il commento di Goran Pandev: «So quanto tieni all'Inter, conoscendoti bene non ti fermerai qua. Ti auguro di riportare il Triplete a casa e sono convinto che ce la farai». E le parole di un ex difensore come lui, Ivan Cordoba: «Sei stato fantastico, so tutto il lavoro che c'è dietro a questi momenti felici».

Infine il messaggio di Dejan Stankovic: «Hai fatto un lavoro enorme. Tutti dicono che è facile dopo aver vinto, ma tu lo sai che non è facile vincere, soprattutto il mestiere dell'allenatore è duro. Tu e il tuo staff sapete cosa avete passato quest'anno. Complimenti Chivu, fratello mio. Ti voglio bene».

(Fonte: SS24)