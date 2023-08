Jacobelli: “Inter squadra molto competitiva. C’è questa curiosità. Lukaku? Ho perso…”

Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Xavier Jacobelli ha parlato dell'Inter . Il giornalista commenta alcuni colpi in entrata del club nerazzurro. "È una squadra molto competitiva, ha seguito una strada diversa rispetto al Milan ma ha portato elementi interessanti e importanti agli ordini di Inzaghi, su tutti Frattesi. C’è curiosità per capire quale sarà l’alchimia tra Lautaro e Thuram. Sommer e Audero sono due eccellenti portieri che coprono la lacuna che si era creata con la maxi-plusvalenza di Onana. Quando arriverà il nuovo attaccante e un difensore in più da mettere a disposizione di Inzaghi credo che sia una squadra che si candida al ruolo di prima rivale del Napoli insieme al Milan".

Come andrà a finire la vicenda Lukaku?

“Ho perso il conto di quante siano state le settimane vissute commentando gli sviluppi di questa vicenda. La volontà della Juventus è di ingaggiare Lukaku indipendentemente dall’eventuale scambio con Vlahovic al Chelsea, ma per la Juve è fondamentale risolvere questo prima dell’inizio del campionato. In questo momento c’è una situazione ancora fluida, Lukaku non ha neanche un numero di maglia al Chelsea. Dall’altra parte c’è Vlahovic che sembra non voler andare al Chelsea. Questa situazione va risolta al più presto, per il bene della Juventus, di Lukaku e dello stesso Vlahovic. Credo che la Juve non debba però rinunciare al serbo, lo scorso anno è stato risucchiato nel vortice del cattivo gioco della Juventus e del problema accusato per la pubalgia.”