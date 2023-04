Jacobelli: “Lukaku, le parole di Marotta e la verità sulle cifre. Mi chiedo se…”

“Romelu Menama Lukaku Bolingoli compirà 30 anni il 13 maggio. Questa è la sua terza stagione interista. Nella prima (2019-2020), fra campionato e coppe aveva disputato 51 partite segnando 34 gol; nella seconda, culminata con la conquista dello scudetto, il bomber belga aveva collezionato 44 presenze e 30 gol, di cui 24 in 36 gare di campionato. La terza esperienza nerazzurra è in corso: sinora 17 presenze e 7 gol: 3 in campionato, 3 in Champions League, 1 in Coppa Italia.