TS – Joao Maio, caso infinito: le tappe della querelle tra Inter e Sporting

Cinque anni più tardi, un fallimento, anzi due o tre forse per Joao Mario in nerazzurro, Inter e Sporting trattano proprio il ritorno, in via definitiva, dopo il prestito prolifico dell'annata appena conclusa, del figliol prodigo, ai verdebianchi. La trattativa è però un tira e molla continuo, poi naufraga, con l'Inter e col calciatore che si accordano per la rescissione contrattuale. Joao Mario, il giorno successivo all'addio all'Inter, ossia il 13 luglio 2021, firma col Benfica. Lo Sporting, spiazzato e scottato dalla vicenda, si rivolge così alla Corte 4 del Tribunale del lavoro di Lisbona e poi a successivamente alla Fifa, senza successo. Nel prossimo futuro dunque l'ultimo e definitivo capitolo della questione".