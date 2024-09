La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2023/24 con un rosso di circa 200 milioni euro . È quanto emerge dalla semestrale di Exor e riportato da Calcio e Finanza, che riporta i dati relativi ai conti del club bianconero. Si legge: "La cifra presente nei documenti ufficiali di Exor (-81 milioni di euro nel secondo semestre, per un totale di -176 milioni di euro nella stagione 2023/24) non tiene conto di alcune operazioni successive alla chiusura dell’esercizio. Tra queste, l’accordo per la risoluzione del contratto del portiere Wojciech Szczesny e la cessione di Federico Chiesa al Liverpool. Il dato della semestrale di Exor va infatti preso con cautela, considerato che i numeri della Juventus riportati sono utilizzati per la stesura del bilancio consolidato della holding. Tuttavia, come già accaduto negli anni scorsi, il dato che emerge dai conti Exor, seppur in parte differente rispetto a quello dei conti della Juventus, rappresenta un indicatore attendibile per anticipare il risultato della società bianconera.

Il consiglio di amministrazione della Juventus si riunirà nei prossimi giorni per approvare il bilancio al 30 giugno 2024. In quell’occasione si conoscerà con esattezza l’entità del risultato di bilancio della stagione 2023/24, che ammonterà infatti a circa 200 milioni di euro. Si tratterà di un rosso superiore rispetto all’esercizio 2022/23, quando la Juventus chiuse a -123 milioni di euro. Per il club bianconero sarà il settimo bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite appunto per123 milioni nel 2022/23, per 239,3 milioni nel 2021/22, per 209,9 milioni nel 2020/21, per 89,7 milioni nel 2019/20, per 39,8 milioni nel 2018/19 e per 19,2 milioni nel 2017/18".