«Aumenta e viene ribadito questo sentimento e questa sensazione di un atteggiamento un po' provinciale di gestione di energie dell'Inter che se avesse eliminato il Bodo sarebbe riuscita ad avere la possibilità di arrivare almeno ai quarti», ha detto il telecronista.

«Poi PSG-Chelsea è la rivincita della finale del Mondiale per Club, vinse la squadra di Maresca, adesso in panchina c'è Rosenior. Gala-Liverpool era stata una vittoria turca nel girone ma i Reds erano più in difficoltà in quel momento rispetto ad ora. Real-City si sono già affrontate sei volte: in gara ad eliminazione diretta 4 vittorie del Real, due per il City, sempre gare spettacolari. Quest'anno si sono incrociate al girone e ha vinto la squadra di Guardiola e poi c'è anche l'Atletico di Simeone contro il Tottenham di Tudor che però rischia la retrocessione in Premier League », ha aggiunto sugli altri accoppiamenti di Champions.