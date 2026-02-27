Questa mattina a Nyon sono state sorteggiate le coppie degli ottavi di Champions League. Il Bodo, che ha eliminato l'Inter dopo due vittorie nei play-off, affronterà lo Sporting Lisbona. Un'accoppiata che, secondo quanto detto a SportMediaset da Massimo Callegari, aumenta i rimpianti dei nerazzurri.
Callegari: “Sarà Bodo-Sporting. Aumenta sensazione di atteggiamento provinciale dell’Inter”
«Aumenta e viene ribadito questo sentimento e questa sensazione di un atteggiamento un po' provinciale di gestione di energie dell'Interche se avesse eliminato il Bodo sarebbe riuscita ad avere la possibilità di arrivare almeno ai quarti», ha detto il telecronista.
«Poi PSG-Chelsea è la rivincita della finale del Mondiale per Club, vinse la squadra di Maresca, adesso in panchina c'è Rosenior. Gala-Liverpool era stata una vittoria turca nel girone ma i Reds erano più in difficoltà in quel momento rispetto ad ora. Real-City si sono già affrontate sei volte: in gara ad eliminazione diretta 4 vittorie del Real, due per il City, sempre gare spettacolari. Quest'anno si sono incrociate al girone e ha vinto la squadra di Guardiola e poi c'è anche l'Atletico di Simeone contro il Tottenham di Tudor che però rischia la retrocessione in Premier League », ha aggiunto sugli altri accoppiamenti di Champions.
