CorSera – Juve su Djalo ma l’Inter è in netto vantaggio. Muro Porto per Taremi. E Buchanan…

Manca poco più di una settimana all'apertura del calciomercato invernale e l'Inter è alla ricerca di un vice Cuadrado , vista l'assenza del colombiano per almeno tre mesi: "È evidente che Ausilio e Marotta dovranno reperire il sostituto: Tajon Buchanan, il canadese 24enne del Bruges, è più di un’ipotesi. Va detto che i belgi per un giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2025 dovrebbero accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto", spiega il Corriere della Sera che poi aggiunge:

"I manager nerazzurri rimandano a dopo la Supercoppa in Arabia ogni valutazione legata all’innesto di un attaccante, considerando la scarsa efficacia di Sanchez: il Porto fa muro su Taremi, però. Su Djalò, il difensore centrale portoghese del Lille, i nerazzurri conservano un netto vantaggio sulla Juventus che si è inserita". L'Inter, poi, "osserva sorniona" la situazione Zielinski in vista della prossima stagione, con il Napoli che però non ha ancora perso le speranze di rinnovare il contratto in scadenza del polacco.