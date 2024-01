CorSera – Inter e Juve diverse: “Allegri coi giovani, per questo scudetto spetta più a Inzaghi”

"Nell’Inter non ne gioca nessuno: in questi anni i giovani li ha usati per monetizzare (evitando la vendita di qualche pezzo da novanta) o ha preferito farli crescere altrove (vedi Carboni, Esposito). È una squadra costruita per vincere subito ed è forse solo per questo che l’onere dello scudetto spetta un po’ più a lei", chiude il quotidiano.