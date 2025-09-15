Luca Marchegiani nell'analisi fatta durante la partecipazione a 'Il Club', programma di Skysport condotto da Caressa, ha parlato di Juve-Inter e delle sue sue sensazioni rispetto alle ultime prestazioni nerazzurre: «Ma vi sembra che l'Inter abbia sviluppato il gioco in attacco come l'anno scorso? Nella gara con la Juve ha controllato il 70% del gioco. Può darsi che il risultato sia frutto di episodi ma mi sembra, a sensazione, che la squadra abbia perso l'efficacia, anche con le sue caratteristiche, sembra aver perso imprevedibilità che aveva nelle soluzioni offensive», ha detto l'ex portiere.