Luca Marchegiani nell'analisi fatta durante la partecipazione a 'Il Club', programma di Skysport condotto da Caressa, ha parlato di Juve-Inter e delle sue sue sensazioni rispetto alle ultime prestazioni nerazzurre: «Ma vi sembra che l'Inter abbia sviluppato il gioco in attacco come l'anno scorso? Nella gara con la Juve ha controllato il 70% del gioco. Può darsi che il risultato sia frutto di episodi ma mi sembra, a sensazione, che la squadra abbia perso l'efficacia, anche con le sue caratteristiche, sembra aver perso imprevedibilità che aveva nelle soluzioni offensive», ha detto l'ex portiere.
Marchegiani: “Inter ha perso imprevedibilità. Palle gol con la Juve? Solo tiri da fuori”
L'ex portiere nella sua analisi a Il Club ha parlato delle sue sensazioni rispetto ai limiti mostrati dai nerazzurri
Nel corso della sua analisi l'ex estremo difensore ha anche aggiunto: «Mi sembra che l'Inter si sia un po' appiattita. Per colpa dell'allenatore? No. Giocatori consumati sì, ma mentre in passato - anche se non aveva neanche prima un giocatore che dribbla l'uomo e crea superiorità numerica non ce l'aveva prima e non ce l'ha adesso - riusciva a trovare combinazioni e soluzioni che costringevano a difendere in situazione di difficoltà gli avversari, adesso mi sembra invece, almeno nelle gare con Udinese e Juventus, che le squadre rivali difendendo basse non subiscano dall'Inter tiri in porta. Contro la Juve solo tiri da fuori sono arrivati».
(Fonte: Skysport)
