Riccardo Gentile, commentatore per Skysport, ha parlato di Juve-Inter : «Mi ha impressionato il fatto che di solito alla terza giornata si evitano i problemi o chequando la partita si mette sul binario della parità in qualche modo ci si possa accontentare ma non è stato così. Anche grazie a tanti errori, disattenzioni, ci sono secondo me tante prestazioni insufficienti, però un bel derby, spettacolare».

«Un derby con gol molto belli, alcuni facilitati da una serata non eccezionale dei due portieri, in particolare quella di Sommer. Secondo me è chiaro che adesso parlare così ad un interista potrebbe suonare strano, perché una vittoria e due sconfitte nelle prime due giornate non capitava dal 2011, ma nella gara dei nerazzurri non vedo solo cose negative nella gara contro la Juve, onestamente. Poi ci sono chiaramente dei difetti che già conoscevamo».

Ora di scegliere

«C'è anche da aggiungere: per Chivu non è semplice, è in pratica un esordiente e ha ereditato una squadra che in passato non ha certo fatto male. Però a volte certe scelte devono essere riviste: ieri Lautaro non doveva giocare. Un solo allenamento tornato dall'Argentina, è stato tra i peggiori in campo. A quel punto ci vuole la personalità e Chivu ce l'ha ma capisco le difficoltà di dire ad un calciatore come Lautaro che deve partire dalla panchina in un Juve-Inter. Perché non c'era eh. Servono scelte forti. Anche perché i ricambi ci sono rispetto alla scorsa stagione, giovani che magari vogliono mettersi in mostra. Da Correa-Taremi ad Esposito-Bonny secondo me è andata meglio», ha detto ancora il giornalista.