L'allenatore ha detto la sua, su Italia1, sul derby d'Italia e sulle polemiche innescate dagli atteggiamenti in campo dell'attaccante nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 18:32)

«Appena ho visto i due insieme in campo ho pensato che ci sarebbero state delle polemiche. Culturalmente, quello che hanno fatto questi due fratelli, perché di questo si tratta non è un fatto negativo. Se non fossimo stato in uno stadio di calcio con tutto quello che comporta. Non so come avrei reagito io, devo essere sincero insomma». Così Serse Cosmi ha commentato le polemiche che si sono scatenate, specie nell'ambiente Inter, dopo il derby d'Italia in cui Thuramnon ha esultato al gol segnato alla Juve sul tre a due e si è visto poi ridere in mezzo al campo sul fratello nel momento in cui la Juve era passata in vantaggio sul 4 a 3 e si stava valutando al VAR un fallo del bianconero su Bonny che poi ha portato alla conferma del gol.

Un momento di tensione per gli interisti che non hanno preso bene la spensieratezza mostrata in quel momento da Marcus che ha sicuramente il diritto di essere felice per il fratello. Ma forse un po' meno se si tratta del fratello che segna e vince con la maglia della Juve, acerrima rivale nerazzurra da più di un secolo.

L'allenatore, opinionista di Mediaset, ha dato un suo consiglio a Chivu: «L'Inter è una squadra malata dal finale della scorsa stagione. Un consiglio a Chivu? Si è presentato dicendo, anche in maniera molto umile, che non avrebbe fatto una rivoluzione completa e sono d'accordo con lui. Ma comunque sia se non la rivoluzione si aspettavano di vedere facce nuove. Non che l'11 di ieri non abbia credibilità ma dopo il finale dell'anno passato cerchi di vedere giocatori nuovi che sono stati acquistati. Sicuramente l'allenatore fa le sue valutazioni ed è chiaro che se mette dentro gli stessi o quasi dell'anno passato significa che in questo momento stanno meglio».

«Credo che Chivu ne verrà fuori, è un ragazzo in gamba e intelligente, che sa leggere le partite prima e dopo - ha aggiunto sull'allenatore nerazzurro Cosmi - adesso qualcuno ironizzerà dirà che dovrebbe saperle leggere anche durante. Ma io penso che lui sia un allenatore assolutamente proponibile per l'Inter».

«Il Napoli ha vinto la sua partita nei primi venti minuti con un'aggressione e riaggressione su ogni pallone e ieri è stato ingiocabile, dirò una parola forse che dà fastidio. I realizzatori di ieri sono i nuovi che si stanno inserendo subito. Sul due a zero è stato costruito il resto della partita. Lookman? È un giocatore che deve fare pace con sé stesso una volta per tutte», ha detto anche l'allenatore.

Sulla Juve ha poi detto: «La Juve ha riproposto le sue qualità storiche, la capacità di essere una squadra compatta anche se poi ieri non lo è stata fino in fondo. Ma compatta nelle idee, nella voglia di vincere e anche nell'essere particolarmente cinica in alcuni momenti con i giocatori che stanno migliorando tantissimo sotto l'aspetto tecnico, Ylidiz su tutti. La squadra bianconera si propone quindi per un campionato di vertice».

