Juventus, stagione da dimenticare: Thiago Motta finisce nel mirino della critica

"Ho sempre guardato tutte le partite della Juve, dal primo all'ultimo minuto, ma dopo il 3-0 dell'Atalanta mi sono messo a fare altro - confida all'ANSA Johnson Righeira, nome d'arte di Stefano Righi, divenuto celebre con 'Vamos a la playa' e 'L'estate sta finendo' - e non si vedono progressi, anzi è una continua involuzione: spesso il gioco è stato il vero cruccio della squadra, anche quando vinceva come ai tempi di Trapattoni, e ora sognavo di rivedere un po' un nuovo Milan di Sacchi. E invece...". Motta è finito dietro la lavagna, "ma per me al primo posto delle responsabilità c'è sempre la dirigenza - sottolinea il cantante torinese dal cuore bianconero - poi viene l'allenatore, infine i giocatori: in ogni caso, non vedo un tecnico con le idee chiare, e come nella musica ci sono alchimie che sfuggono". Quindi è arrivato il tempo di cambiare? "Farlo adesso sarebbe folle, un salto nel buio - risponde Righeira - anche se sembra che questa strada non porti a nulla: restare fuori dalla Champions sarebbe un dramma, ma una rivoluzione in panchina sarebbe peggio. Vediamo come finisce questa stagione, poi si faranno le valutazioni del caso".