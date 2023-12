Inter, da Klaassen nessun segnale: destino segnato, a fine stagione sarà addio

Arrivato a sorpresa all'Inter nel corso dell'ultimo giorno della sessione estiva dell'ultimo calciomercato, Davy Klaassen non è ancora riuscito a lasciare il segno: il centrocampista olandese è sceso in campo solamente per alcuni spezzoni di gara senza incidere, e la sua permanenza a Milano potrebbe durare una sola stagione.

Così scrive calciomercato.com: "Davy Klaassen è stato il colpo dell'ultimo minuto in casa Inter. Arrivato a parametro zero a fine mercato estivo, per coprire un buco lasciato in rosa dopo il dietrofront su Samrdzic, il centrocampista olandese ha fatto fatica a entrare nelle rotazioni di Inzaghi. Schierato solo in 3 occasioni da titolare (contro Salernitana, Benfica e Bologna) senza riuscire a fornire nessun lampo o risposta confortante, Klaassen ha poi collezionato altri 4 scorci di gara negli ultimissimi minuti delle sfide contro Sassuolo, Torino, Salisburgo e Lazio. Il suo contratto con l'Inter scadrà a giugno 2024 e in Viale della Liberazione l'idea è quella di non prolungare la sua permanenza in nerazzurro, vista anche l'età (è un 1993)".