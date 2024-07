40 GOL CON L'INTER

In nerazzurro il centravanti tedesco ha segnato 40 reti in 123 partite. Sono stati tanti i gol pesanti: da quello realizzato nella semifinale della Coppa Uefa 90/91 contro lo Sporting alla fuga solitaria contro la Juventus, passando per i due gol in acrobazia contro Milan e Atalanta. Oggi Jurgen Klinsmann compie 60 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri.