«Cerco pace e tranquillità. Era semplicemente il momento di farmi da parte. Addio definitivo al calcio? Sono troppo giovane per giocare solo a padel e passare del tempo con i miei nipoti. Tornerò ad allenare? In realtà lo escluderei al momento. Vediamo come sarà tra qualche mese. Al momento, non c'è nulla in cantiere. Ma voglio ancora lavorare nel calcio e aiutare con la mia esperienza e i miei contatti. Vediamo cos'altro c'è per me», ha aggiunto.