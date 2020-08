Inter-Kolarov, ecco cosa manca per la fumata bianca. GdS: “Può essere l’alleato giusto per…”

Manca un milione tra l’Inter e Aleksandar Kolarov. Il terzino serbo è sempre più vicino a vestire la maglia del club nerazzurro e diventare il secondo colpo dell’estate nerazzurra dopo Achraf Hakimi. Ma come spiega La Gazzetta dello Sport c’è anche qualcosa da limare tra la domanda della Roma e l’offerta di Marotta e Ausilio.

Conte ha già parlato col calciatore: ora serve solo l’ok della società giallorossa, che chiede due milioni per il cartellino di Kolarov, in scadenza nel 2021. Marotta accontenta Conte, che considera il serbo l’alternativa perfetta a Bastoni sulla sinistra nella difesa a tre ma anche un ricambio valido a Young sulla fascia sinistra.

Per Kolarov è pronto è pronto un contratto annuale con opzione per il secondo. L’ex City potrebbe essere l’alleato giusto per portare ad Appiano Gentile Edin Dzeko: il bosniaco non è una priorità ma se dovesse partire Lautaro è la prima scelta. E la presenza di Kolarov potrebbe essere la chiave per il trasferimento in nerazzurro.