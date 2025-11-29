Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi: “L’Inter vincerà col Pisa”

Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati sui pronostici di Pisa-Inter.
I nerazzurri scenderanno in campo domani alle 15 con l'obiettivo di dimenticare le due sconfitte di fila contro Milan e Atletico Madrid.
Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi e il loro pronostico è anche lo stesso: per entrambi l'Inter vincerà contro la squadra toscana.
