Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi: “L’Inter vincerà col Pisa”

Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati sui pronostici di Pisa-Inter.

Caressa e Zazzaroni non hanno dubbi e il loro pronostico è anche lo stesso: per entrambi l'Inter vincerà contro la squadra toscana.