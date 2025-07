Tutto è cominciato da un semplice post su Instagram del parrucchiere di Hakan Calhanoglu: “Sta succedendo?”, un commento sibillino a un possibile trasferimento del centrocampista al Galatasaray. Una domanda che si è trasformata in boato nello spogliatoio nerazzurro, rimbalzata fino a Los Angeles, dove l’Inter era appena atterrata per il Mondiale per Club. Poi, a gettare benzina sul fuoco, è arrivato il padre del giocatore, Huseyin, con il suo appello pubblico: “Un giorno ti vorrei al nostro Galatasaray”. Messaggi e dichiarazioni che evidentemente non sono sono andati giù a Lautaro Martinez e a una parte dello spogliatoio. In un lungo articolo, il New York Times analizza la situazione in casa Inter.